A semana em sete gráficos: Bolsas europeias caem em semana de recordes em Wall Street

Acções norte-americanas brilham em semana de perdas na Europa Esta foi uma semana de contrastes nos mercados accionistas, com a Europa a reflectir o pessimismo dos investidores em torno da guerra comercial promovida pela administração Trump e as bolsas norte-americanas a ganharem terreno, sustentadas pelo acordo entre os Estados Unidos e o México para substituir o NAFTA.



Dos três grandes índices norte-americanos, dois atingiram mesmo máximos históricos durante a semana, o S&P500 e o tecnológico Nasdaq, enquanto o outro, o industrial Dow Jones, alcançou o nível mais alto desde Fevereiro.



Na Europa, o índice de referência, o Stoxx600, perdeu 0,38% na semana, com as descidas a serem lideradas pelo espanhol IBEX. PSI-20 fecha a semana em mínimos de 15 de Agosto O principal índice da bolsa nacional, o PSI-20, completou quatro sessões de perdas esta sexta-feira, tendo fechado a semana no valor mais baixo desde 15 de Agosto. Lisboa perdeu 1,36% no acumulado da semana, que foi de perdas generalizadas no Velho Continente.



Em Agosto, a desvalorização do índice nacional ascendeu a 3,51%, o que representa o pior mês desde Janeiro de 2017, e uma performance mais negativa do que a do índice de referência para a Europa, que perdeu quase 2,5%. Pharol e Mota-Engil lideram perdas na semana O saldo da semana é positivo para apenas duas cotadas do PSI-20, a Corticeira Amorim e os CTT, sendo que as restantes 16 desvalorizaram no conjunto das últimas cinco sessões. A Corticeira Amorim ganhou 6,48% na semana, enquanto os CTT subiram 1,52%, numa altura em que continuam a beneficiar da diminuição da aposta na queda das acções. A posição a descoberto do capital dos correios baixou para 8,37% do capital, quando há duas semanas era superior a 10%.



Do lado oposto, as descidas semanais foram lideradas pela Pharol (-5,26%) e pela Mota-Engil (-4,29%). A construtora anunciou durante a semana que os seus lucros cresceram 24% no primeiro semestre para 5,74 milhões de euros. Whitbread dispara com negócio com a Coca-Cola A Whitbread foi a cotada europeia se destacou do lado das subidas. A empresa britânica disparou 15% na semana, depois de ter fechado um acordo para vender a cadeia Costa Coffee à Coca-Cola por 4 mil milhões de dólares.



A aquisição transformará a Coca-Cola no maior player de cafetarias do Reino Unido, dando-lhe uma posição de relevo numa das categorias de bebidas que mais crescem no mundo. O mercado global de cafetarias vale 165 mil milhões de dólares. Adiamento de jogo afunda acções da Electronic Arts Das empresas do S&P500 que fecharam a semana com um saldo negativo, o destaque é da Electronic Arts, que perdeu quase 12% no acumulado das cinco sessões.



A empresa norte-americana que desenvolve e distribui jogos electrónicos foi fortemente penalizada pelo anúncio de que vai adiar por quatro semanas, para 20 de Novembro, o lançamento do jogo Battlefield V, e pelo corte de estimativas para o ano fiscal que termina em Março. Brent com maior subida mensal desde Abril O petróleo transaccionado em Londres, o Brent, subiu mais de 2% na semana e completou na sexta-feira a maior valorização mensal desde Abril. A impulsionar as cotações da matéria-prima esteve a descida das reservas de crude dos Estados Unidos e as sanções sobre o Irão, que estão a provocar receios em torno da contracção da oferta.



Pelo contrário, semana foi de perdas para os metais preciosos, com destaque para a prata, que desvalorizou quase 2%, e atingiu valores próximos de mínimos de Fevereiro de 2016. Juros portugueses voltam a aproximar-se dos 2% Os juros das obrigações portuguesas completaram, no final da semana, uma série de oito sessões consecutivas de agravamento, penalizados pelo movimento de fuga ao risco, que levou os investidores a afastarem-se não só das acções como também das obrigações.



O movimento foi generalizado entre os países da periferia do euro, com subidas também nos juros de Itália e Espanha. Por cá, a ‘yield’ associada à dívida a dez anos voltou a aproximar-se do patamar dos 2%, enquanto a dívida da Alemanha, considerada um activo de refúgio, beneficiou do movimento.





A disputa comercial promovida pela administração Trump voltou a marcar o passo nos mercados esta semana, com as bolsas europeias a serem penalizadas pelos receios de uma escalada das tensões. Já os índices norte-americanos escaparam às descidas - e até atingiram máximos históricos - sustentados pelo acordo alcançado entre os Estados Unidos e o México para substituir o NAFTA. No final da semana, contudo, a notícia de que o líder da Casa Branca pretende mesmo avançar com novas tarifas sobre 200 mil milhões de dólares de bens da China acabou com o optimismo.Nos mercados emergentes, a turbulência prolongou-se, com fortes descidas nas divisas da Turquia e Argentina, as moedas que lideram alista dos piores desempenhos este ano. A Turquia continua envolvida numa disputa diplomática com os Estados Unidos enquanto a sua economia não dá sinais de inversão, e a Argentina está a negociar com o FMI uma antecipação dos fundos acordados no âmbito do acordo para o resgate financeiro.Nas matérias-primas, um dos destaques foi o Brent, que completou na sexta-feira a maior valorização mensal desde Abril, impulsionado pela descida das reservas de crude norte-americanas e pelos receios de quebra da oferta associada às sanções ao Irão.