A sua semana dia a dia: Embargo ao crude russo e PIB e emprego na Zona Euro

O embargo da União Europeia à importação de crude russo via marítima entra em vigor neste 5 de dezembro. Uma vez que a maior parte do petróleo russo fornecido à UE chega por via marítima, estas restrições abrangerão quase 90% das importações europeias de petróleo russo. Recorde-se ainda que na passada sexta-feira, 2 de dezembro, a União Europeia acordou fixar em 60 dólares por barril o limite máximo do preço do petróleo russo importado.