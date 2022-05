A sua semana dia a dia: o discurso de Putin e a inflação nos Estados Unidos

As comemorações organizadas para assinalar a parada militar do Dia da Vitória na Rússia deverão ser marcadas pelo discurso do Presidente Vladimir Putin. O governante deverá aproveitar o desfile que mostra o poderio militar do Kremlin para falar da invasão à Ucrânia e dar motivação aos soldados, num momento em que o conflito na Ucrânia continua sem sinais de chegar ao fim.