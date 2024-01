A sua semana dia a dia: o início da época nos EUA e o ETF sobre a bitcoin

O Banco Nacional da Suíça vai dar a conhecer esta terça-feira os seus resultados preliminares do ano passado. As contas dos bancos centrais ganharam destaque no ano passado devido ao impacto negativo da subida das taxas de juro. No caso do suíço, as perdas de 132,5 mil milhões de francos suíços representaram mesmo o prejuízo mais elevado dos 115 anos de história do banco.