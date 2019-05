Quarta-feira

Portugal vai emitir pela primeira vez dívida pública em moeda chinesa. A emissão decorre durante dois dias e vinha a ser preparada pelo governo português desde 2017. A operação pretende colocar títulos a três anos e será no valor de dois mil milhões de renminbi, o que equivale a cerca de 260 milhões de euros. "O objetivo da emissão é estar num mercado de grande dimensão, com muita liquidez, com poupanças elevadas", afirmou Ricardo Mourinho Félix na semana passada, citado pelo Eco.



Quinta-feira Evolução do PIB norte-americano no trimestre





O produto interno bruto (PIB) dos EUA deverá ter crescido 3,1% nos primeiros três meses do ano, segundo as estimativas dos economistas da Bloomberg. No trimestre anterior, a economia dos EUA tinha avançado 3,2%. Estes números surgem num momento em que aumentam os receios de que a guerra comercial conduza a uma travagem da economia global.



Quinta-feira Altri, Cofina e Ramada apresentam contas



Há mais três cotadas da bolsa portuguesa a apresentar resultados esta semana. A Altri, a Cofina, empresa que detém o Jornal de Negócios, e a Ramada Investimentos divulgam ao mercado os números relativos à atividade no primeiro trimestre de 2019. Após as contas destas empresas fica apenas a faltar a apresentação de resultados trimestrais da Ibersol para fechar esta "earning season".



Sexta-feira Crescimento da economia nacional





O INE reporta esta sexta-feira a evolução da economia nacional, no primeiro trimestre do ano, bem como uma estimativa rápida taxa de inflação no mesmo período. O Governo prevê que o PIB cresça 1,9% este ano, uma estimativa que já foi revista em baixa.