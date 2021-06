Greenvolt avança com pedido de entrada em bolsa

Leia Também Greenvolt chega a acordo para controlar até 29,3% da espanhola Perfecta Energia

A Greenvolt vai pedir a entrada em bolsa, tendo anunciado esta quinta-feira, 24 de junho, a intenção de avançar com o processo de oferta pública inicial (IPO) de cerca de 150 milhões de euros.A oferta, como já tinha sido anunciado, será destinada a investidores institucionais. E tem o objetivo de ter uma dispersão mínima de 25%.Haverá uma tranche reservada ao aumento de capital, de 56 milhões, em espécie reservado aos acionistas da polaca V-Ridium, que entram com ativos na Greenvolt. Por outro lado 5% do capital da Greenvolt será entregue aos acionistas da Altri.A Greenvolt anuncia em comunicado à CMVM que avançou com o pedido de admissão à cotação das suas ações em Lisboa.A Altri renova a intenção de se manter o acionista de referência, ficando com a maioria do capital. A Greenvolt está atualmente integrada na Altri, empresa que partilha a estrutura acionista com a Cofina, que detém o Negócios.A Greenvolt é uma empresa de energias renováveis, assumindo ter uma quota de 48% na biomassa. Recentemente anunciou o acordo para compra de vários ativos, em particular da Tilbury, que tem centrais de biomassa no Reino Unido No solar e na eólica tem a ligação através da V-Ridium.Em 2020 o EBITDA da Greenvolt atingiu os 32,8 milhões.João Manso Neto, CEO da Greenvolt, explica no comunicado que, ao longo de 20 anos, a empresa "esteve sempre comprometida com as suas raízes e princípios de criar valor económico para os seus acionistas, trabalhadores e sociedade num modo sustentável"."O IPO vai tornar visível esse valor, que será partilhado com os investidores do mercado, garantindo à empresa independência de capital para continuar a preencher as suas ambições de crescimento", acrescenta o gestor.O encaixe da operação será usado no crescimento nessas três áreas das renováveis: biomassa, eólica e solar.A oferta está ainda sujeita a aprovações regulatórias e condições do mercado. O BNP Paribas e o Caixabank são os bancos coordenadores da oferta.