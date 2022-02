Ações da Delivery Hero tombam mais de 31% após divulgação do ‘guidance’ para 2022

A empresa alemã que detém vários serviços de entregas de refeições apresentou esta quinta-feira resultados ao mercado. No último trimestre de 2021, o valor bruto das mercadorias (GMV - 'gross merchandise value’) atingiu os 9,6 mil milhões de euros, refletindo um aumento de 39% em termos homólogos. Já as receitas aumentaram 66% para 1,9 mil milhões de euros. No último trimestre do ano, a empresa contabilizou 775,5 milhões de encomendas, que comparam com os 610,1 milhões do último trimestre de 2020.Para este ano, a empresa antecipa que o GMV se situe entre os 44 a 45 mil milhões de euros, um valor aquém dos 48 mil milhões previstos pelos analistas consultados pela Bloomberg. Também o intervalo de projeções para as receitas em 2022 inclui, por pouco, a estimativa dos analistas: deverão ficar entre 9,5 mil milhões de 10,5 mil milhões de euros, com os analistas a antecipar 10,2 mil milhões de euros para este ano.Perante este cenário, as ações da empresa estão a reagir em baixa, chegando a tombar mais de 31%: nesta altura, os títulos estão a recuar 30,7%, a cotar nos 46,64 euros. Esta é a maior queda diária da Delivery Hero desde que entrou em bolsa, em 2017, de acordo com dados da Bloomberg.As ações da gigante alemã chegaram a tocar num mínimo de novembro de 2019. Nesta altura, a Delivery Hero é a cotada que lidera as quedas no índice alemão DAX.Feitas as contas, a desvalorização das ações deixa a Delivery Hero encaminhada para uma perda de 4 mil mil milhões de euros de capitalização bolsista na sessão desta quinta. A negociação dos títulos da empresa chegou a estar suspensa na sessão em Frankfurt.A Delivery Hero controla diversas marcas de entregas de refeições, tendo uma participação maioritária na espanhola Glovo. O negócio foi anunciado no último dia de 2021, com a empresa a adquirir 39,4% da empresa, elevando a participação de 43,8% para 83,2%. A Delivery Hero tem vindo a fazer crescer a participação no serviço de entregas espanhol, onde detém uma participação desde 2018. Nesta operação, terão sido oferecidas 7,9 milhões de ações da Delivery Hero ao preço de fecho de dia 30 de dezembro, o que aponta para um montante envolvido de 780 milhões de euros.Em 2021, as ações da Delivery Hero sofreram uma desvalorização de cerca de 20%. Até este ponto do ano, estão a registar uma desvalorização que ronda os 51%.A companhia opera serviços como a FoodPanda, a Foody ou a Foodora, que está presente nos mercados da Finlândia, Noruega e Suíça. No final de 2021, anunciou a retirada dos serviços da FoodPanda da Alemanha e também do Japão, com efeitos a partir deste primeiro trimestre de 2022.