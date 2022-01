Delivery Hero adquire participação maioritária na Glovo. Ações chegaram a valorizar 2%

Leia Também Glovo adquire portuguesa Mercadão e rival espanhola após ronda de financiamento de 450 milhões

O negócio foi anunciado no último dia de 2021: o gigante alemão Delivery Hero adquiriu 39,4% da espanhola Glovo, elevando a participação de 43,8% para 83,2%. A Delivery Hero tem vindo a fazer crescer a participação no serviço de entregas espanhol, onde detém uma participação desde 2018.Nesta operação, terão sido oferecidas 7,9 milhões de ações da Delivery Hero ao preço de fecho de dia 30 de dezembro, o que aponta para um montante envolvido de 780 milhões de euros.A empresa comprometeu-se ainda a disponibilizar um financiamento "back-stop" de até 250 milhões de euros à Glovo, em "várias tranches" ao longo de 2022.De acordo com o jornal espanhol Expansión , a empresa alemã estará ainda disposta a controlar na totalidade o capital da Glovo, sendo avançado um montante de 380 milhões de euros para comprar a restante parte da empresa.Feitas as contas, a operação aumentou a avaliação da Glovo para 2,3 mil milhões de euros. A empresa foi fundada em 2015 e atualmente opera em 25 países, Portugal incluído. Em 2021, a empresa arrecadou 450 milhões de euros em financiamento e levou a cabo algumas aquisições, como a compra da portuguesa Mercadão.Já esta segunda-feira, as ações da Delivery Hero estão a reagir am alta a este reforço da participação na Glovo. Os títulos da companhia alemã chegaram a valorizar mais de 2%, mas seguem nesta altura a valorizar 1,84%, a cotar nos 99,8 euros, a aproximar-se de um máximo de três semanas.Os analistas do Jefferies vêem com bons olhos este aumento na Glovo. De acordo com o analista Giles Thorne, citado numa nota disponibilizada pela Bloomberg, refere que se trata "de outro exemplo de uma fragmentação no setor que se transforma numa consolidação".Este analista não vêm como "uma surpresa" a aquisição de parte da Glovo por parte da gigante alemã, destacando que esta aquisição "preenche todos os marcos" da alocação de capital de qualidade e execução.Em 2021, as ações da Delivery Hero sofreram uma desvalorização de cerca de 20%. A empresa foi um dos chamados "vencedores" da pandemia em 2020, quando os confinamentos um pouco por todo o mundo fizeram mexer o mercado das entregas de refeições.A Delivery Hero opera serviços como a FoodPanda, a Foody ou a Foodora, que está presente nos mercados da Finlândia, Noruega e Suíça. No final de 2021, anunciou a retirada dos serviços da FoodPanda da Alemanha e também do Japão, com efeitos a partir deste primeiro trimestre de 2021.A empresa de Berlim tem uma capitalização bolsista de 25 mil milhões de euros.