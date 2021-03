Ações da Sonae em máximos do ano após "resultados sólidos"

As ações da Sonae, dona do Continente e da Worten, estiveram a subir 2,86% para os 73,75 cêntimos, igualando o máximo deste ano atingido em meados de janeiro, num dia em que a empresa está a reagir aos resultados "sólidos" apresentados hoje, antes da abertura de sessão, segundo analistas.Até ao momento, a cerca de uma hora do fecho de sessão em Lisboa, foram negociados mais de 4 milhões de títulos da empresa de Cláudia Azevedo, o que compara com a média de quase 3,5 milhões de ações que trocaram de mãos todos os dias, em média, nos últimos seis meses."Resultados sólidos da Sonae num contexto difícil, em particular da Sonae MC e da Worten", pode ler-se na nota de "research" do CaixaBI, que optou por manter a recomendação e o preço-alvo inalterados em "comprar" e 1,30 euros por ação, respetivamente. Este preço confere à empresa um retorno potencial de 81,3%, face ao preço do fecho da sessão anterior.Também os analistas do CaixaBank/BPI escrevem que os resultados entre setembro e dezembro do ano passado foram "acima do esperado", com todos os segmentos do negócios a superarem as expectativas.

A Sonae fechou o ano de 2020 com lucros de 71 milhões de euros, uma quebra de 57,2% face ao resultado líquido de 166 milhões de euros registado no ano anterior.





O último trimestre, marcado por algum alívio das restrições no país, permitiu à empresa terminar o ano com um resultado positivo, já que nos primeiros nove meses a Sonae acumulava prejuízos de mais de 20 milhões de euros.



De outubro a dezembro, os lucros totalizaram 75 milhões de euros, uma quebra de 3,4% face aos 78 milhões dos últimos três meses de 2019. Nesse período, "e apesar das várias restrições implementadas pelas autoridades nacionais", o volume de negócios consolidado da Sonae aumentou 6,6% para 1,9 mil milhões euros", sublinha a empresa.



Atualmente, a empresa está a negociar quase 95 acima da média móvel dos últimos 90 dias e 16% para lá da média dos últimos 200 dias.