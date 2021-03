Sonae pagou mais de 9 milhões de euros em prémios a equipas da "linha da frente"

A Sonae MC, dona dos hipermercados Continente, distribuiu, em 2020, "cerca de nove a 10 milhões de euros" em prémios extraordinários aos colaboradores, revelou esta quinta-feira o diretor financeiro do grupo, João Dolores, durante a apresentação dos resultados de 2020 da Sonae.



De acordo com o relatório da apresentação de resultados, "a Sonae MC implementou o pagamento de compensações extraordinárias temporárias para as equipas da linha da frente, durante o pico da crise de saúde pública".





Segundo a CEO da Sonae, Cláudia Azevedo, "esses nove milhões de euros foram extraordinários", e dizem respeito apenas ao período mais crítico da pandemia. O montante foi distribuído "durante os meses de confinamento e apenas às pessoas das lojas, de logística, armazém, entre outros", detalhou a líder executiva da Sonae."As nossas pessoas tiveram um desempenho extraordinário em 2020. Além dos prémios extraordinários vamos pagar uma remuneração variável aos colaboradores, que será diferente de negócio para negócio. Irá depender da disponibilidade financeira de cada negócio e também do desempenho que tiveram em 2020", acrescentou João Dolores, que garantiu que em 2021 o grupo vai voltar a distribuir prémios.Os resultados divulgados pela Sonae esta quinta-feira revelam uma queda dos lucros de 57% em 2020 para 71 milhões de euros. A empresa suportou custos de 31 milhões de euros com a covid-19.