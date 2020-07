Acordo europeu coloca juros e ações em níveis pré-pandemia

O acordo histórico alcançado no Conselho Europeu vai ser financiado com emissões de dívida por parte da União Europeia no mercado. Analistas antecipam impacto positivo nos juros da periferia do euro e maior compressão de “spreads”.

Acordo europeu coloca juros e ações em níveis pré-pandemia









