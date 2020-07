Airbnb pode avançar com IPO ainda este ano

Brian Chesky, CEO da plataforma, naquele que é visto como um sinal de recuperação depois do forte impacto da pandemia. "Quando o mercado estiver preparado, estaremos preparados", escreveu Brian Chesky num email enviado aos funcionários, na quarta-feira, citado pelo Financial Times . O responsável referiu ainda que o IPO poderá ser lançado este ano. Este anúncio é feito depois de a empresa ter afirmado, esta semana, que começou a ver os primeiros sinais de recuperação. O Airbnb registou mais de um milhão de reservas num só dia pela primeira vez desde o início da pandemia.



O Airbnb poderá avançar com uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) nos próximos meses. A confirmação foi feita porfaturação da Airbnb caiu 29% em Lisboa e 15% no Porto , no mês de março, em termos homólogos, de acordo com dados avançados pelo Público. Isto correspondeu a perdas de 5,5 milhões de euros que contrastaram com o crescimento significativo dos meses anteriores.