Airbnb procura avaliar empresa em 35 mil milhões no IPO

A companhia aponta, para já, o anúncio do preço do IPO a 9 de dezembro, para que as ações comecem a transacionar no Nasdaq no dia seguinte, segundo avança a Bloomberg, que não obteve comentário oficial por parte da Airbnb.

