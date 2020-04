Airbnb cai cerca de 29% em Lisboa. Perdas vão agravar-se

Era um setor em forte expansão mas é também um dos primeiros a cair na sequência da crise gerada pela pandemia. A faturação da Airbnb caiu 29% em Lisboa e 15% no Porto, no mês de março, em termos homólogos, segundo conta o Público esta quarta-feira.



São perdas de 5,5 milhões de euros que contrastam com os enormes crescimentos dos meses anteriores e que deverão agravar-se em abril.





Os dados são da Airdna, uma empresa de análise de dados para o mercado mundial de arrendamento turístico em plataformas online, que analisou a evolução com base em sites de reservas como Airbnb, HomeAway e VRBO.





Na comparação com o mês anterior, as quebras foram de 28,6% em Lisboa e 30,7% no Porto, segundo o jornal.





Com as reservas registadas até 2 de abril, Lisboa terá uma descida de 61% nas receitas em termos homólogos, enquanto o Porto pode cair 48%. É provável, no entanto, que com as restrições à circulação e a renovação do estado de emergência haja mais reservas anuladas.