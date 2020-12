Airbnb sobe preço do IPO para um avaliação da empresa em até 42 mil milhões

A Airbnb reviu esta segunda-feira o preço de colocação das ações na Oferta Pública Inicial (IPO) da próxima quarta-feira, 9 de dezembro.A plataforma digital de alojamento local aponta para um preço entre 56 e 60 dólares por ação, o que compara com os anteriores 44 a 50 dólares.A nova estimativa de preços avalia a empresa, considerando os 60 dólares por título, em 42 mil milhões de dólares.A maior avaliação da Airbnb, enquanto empresa não cotada, foi de 31 mil milhões de dólares, num financiamento conseguido em 2017. No entanto, já no início deste ano, a avaliação, numa emissão de dívida de dois mil milhões de dólares, foi de 18 mil milhões.A empresa vai colocar 50 milhões de ações, podendo arrecadar até três mil milhões de dólares.Adicionalmente, alguns dos atuais acionistas vão colocar 1.551.723 ações.