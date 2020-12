Airbnb entra em bolsa nos 68 dólares por ação

A Airbnb vendeu esta quarta-feira as suas ações, na Oferta Pública Inicial (IPO), a um preço unitário de 68 dólares, segundo fontes do mercado citadas pela imprensa norte-americana. O valor ficou, assim, acima do que tinha apontado anteriormente.

O novo preço, superior ao intervalo entre 56 e 60 dólares que tinha sido apontado na segunda-feira – e que já estava acima da estimativa inicial entre 44 a 50 dólares –, avalia a empresa em 47,3 mil milhões de dólares.

A plataforma digital de alojamento local começa nesta quinta-feira, 10 de dezembro, a negociar no índice tecnológico norte-americano Nasdaq com o ticker ABNB.

A este preço de 68 dólares, a empresa sediada em São Francisco espera arrecadar 3,5 mil milhões de dólares com a entrada em bolsa de 50 milhões de ações, além da colocação de 1,55 milhões de títulos por parte de acionistas da Airbnb.

A plataforma eletrónica de aluguer de alojamento, co-fundada e liderada por Brian Chesky (na foto), reportou a 16 de novembro os seus resultados dos primeiros nove meses do ano, tendo anunciado perdas de 696,9 milhões de dólares, contra um prejuízo de 322,8 milhões um ano antes.

Já as receitas ascenderam a 2,52 mil milhões de dólares entre janeiro e setembro, quando no mesmo período do ano passado foram de 3,7 mil milhões.

Observando apenas as contas do terceiro trimestre, a Airbnb obteve um lucro de 219 milhões de dólares, devido a um aumento das reservas. Por seu lado, as receitas foram de 1,34 mil milhões, uma queda de 19% face ao período homólogo de 2019 (1,65 mil milhões).

A empresa, que até há um mês tinha angariado já cerca de 6,4 mil milhões de dólares junto de empresas de capital de risco e de fundos de investimento, estava avaliada em 31 mil milhões de dólares numa ronda de finais de 2017 mas essa avaliação desceu para 18 mil milhões quando garantiu em abril passado – nos primeiros tempos da pandemia – dois mil milhões de dólares em duas rondas de emergência de emissão de dívida e de captação de capital acionista.

Entre os maiores acionistas da Airbnb estão a Silver Lake, Sequoia Capital, Sixth Street, Founders Fund, Accel, DST Global e Greystar Real Estate.