Airbnb vai avançar com IPO até ao final deste mês

O Airbnb deverá avançar com a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) até ao final deste mês, avança a agência noticiosa Dow Jones e o The Wall Street Journal, apesar de a pandemia ter prejudicado as contas da empresa do mercado de aluguer imobiliário.



No mês passado,





Brian Chesky, o CEO da plataforma, já tinha anunciado ao Financial Times que estaria a equacionar uma entrada em bolsa até ao final deste ano , depois de enviar um e-mail aos funcionários a dizer que "quando o mercado estiver preparado, nós vamos estar preparados". Parece que agora, com a recuperação dos mercados de ações desde os mínimos de março, é a altura certa para Chesky avançar com a operação. O banco norte-americano Parece que agora, com a recuperação dos mercados de ações desde os mínimos de março, é a altura certa para Chesky avançar com a operação. O banco norte-americano

a empresa tinha afirmado que começou a ver os primeiros sinais de recuperação. O Airbnb registou mais de um milhão de reservas num só dia pela primeira vez desde o início da pandemia.



A empresa estava já a preparar o IPO há alguns meses, para ser lançado este ano, mas os esforços foram por água abaixo quando surgiu a pandemia. Graças a ela, o CEO da empresa diz que terá menos de metade das receitas face ao ano anterior.



Morgan Stanley foi o escolhido para mediar a oferta, assim como o Goldman Sachs.No início do mês anterior,