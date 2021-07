Altri sobe mais de 3% ainda a aproveitar boleia do IPO da GreenVolt

oferta pública inicial, na tradução para português). Ainda assim, as ações da Altri perderam parte da força e estão agora a subir 1,74% para os 5,545 euros.





No total, a Altri espera distribuir 20,5 milhões de euros aos acionistas, em espécie e por numerário, de acordo com o

(Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).



O dividendo em espécie, isto é, as ações da GreenVolt que a Altri irá distribuir pelos acionistas, será feito até um máximo de 3.750.000 ou 5% de ações representativas do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt, lembra a casa-mãe.



Mas a papeleira faz notar que só terão direito a este dividendo os investidores que detenham títulos da Altri em carteira até ao final de 8 de julho, data em que acaba o "Book-building Period", terminando a hipótese de os investidores entrarem neste IPO (oferta pública inicial, na tradução para português), e que a "efetiva concretização desta distribuição está condicionada à prévia admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon da totalidade das ações representativas do capital social da Greenvolt".

Aa ações Altri, empresa dedicada ao fabrico de pasta de papel, valorizaram um máximo de 3,30% durante a manhã desta segunda-feira, numa semana em que termina a possibilidade de os acionistas da empresa liderada por José Pina receberem ações da GreenVolt, a subsidiária de energias renováveis que está a meio de um IPO Na sessão de sexta-feira registou uma corrida muito mais acentuada do que o normal aos títulos da Altri, no mesmo dia em que foi anunciado o prospecto do IPO da GreenVolt para se estrear na bolsa nacional, assim como os dividendos que a Altri iria distribuir no caso desta operação ser bem sucedida.O número de ações transacionadas nessa sessão foi de 1,3 milhões de ações, muito acima da média diária dos últimos 90 dias de negociação fixada em cerca de 507 mil ações. Hoje, até ao momento, esse número está quase a ser atingido: trocaram de mãos quase 460 mil ações.Na semana passada,