os investidores que detenham títulos da Altri em carteira até ao final de 8 de julho, data em que acaba o "Book-building Period", data em que termina a hipótese de os investidores entrarem neste IPO (oferta pública inicial, na tradução para português), e que a "efetiva concretização desta distribuição está condicionada à prévia admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon da totalidade das ações representativas do capital social da Greenvolt".A empresa de energias renováveis definiu um preço indicativo de entre 4,25 euros e 5 euros por cada uma das suas ações neste IPO (oferta pública inicial, na tradução para português). Mas o intervalo de preços agora fixado é apenas indicativo, como recorda a empresa, e pode sofrer alterações durante o período de "bookbuilding", dependendo da procura a que os títulos agora libertados estiveram sujeitos. Havendo ainda a hipótese de o preço ser definido acima ou abaixo deste montante no seu primeiro dia a negociar em bolsa.