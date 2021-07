Último dia que ações da Altri garantem acesso ao IPO da Greenvolt

Esta terça-feira é o último dia em que as ações da Altri dão direito à remuneração condicionada à oferta pública inicial (IPO, na sigla anglo-saxónica) da Greenvolt que está a decorrer até ao próximo dia 8 de julho. A partir de amanhã, os títulos da papeleira deixam, assim, de dar acesso ao dividendo e à possibilidade de receber ações da nova cotada.

Numa adenda à comunicação realizada no passado dia 2 de julho, a Altri informou que "as ações representativas do seu capital social serão transacionadas no Euronext Lisbon sem direito à distribuição condicionada comunicada em 2 de julho de 2021 a partir de 7 de julho de 2021 (inclusive), pelo que, o último dia de negociação em bolsa das ações da Altri com direito à distribuição condicionada é o dia 6 de julho de 2021", adianta um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Ou seja, quem não detiver ações da Altri e pretenda adquirir títulos com o objetivo de ter a possibilidade de aceder ao IPO da Greenvolt, através da distribuição condicionada à realização da operação direcionada aos acionistas, terá que o fazer durante o dia de hoje. Caso contrário já não irá ter direito a esta remuneração.

Leia Também Greenvolt avaliada no IPO em cerca de 500 milhões

Inicialmente a empresa tinha avançado que quem detivesse ações até ao final de 8 de julho, data em que acaba o "Book-building Period", teria acesso ao pagamento proposto, contudo a companhia antecipou em dois dias este prazo.

A Altri informou na semana passada que irá distribuir um dividendo de 10 cêntimos por ação e ainda dar um título da nova cotada a cada entidade que detenha mais do que 55 títulos da papeleira. No total, a Altri espera distribuir 20,5 milhões de euros aos acionistas, em espécie e por numerário, de acordo com o comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).





O dividendo em espécie, isto é, as ações da GreenVolt que a Altri irá distribuir pelos acionistas, será feito até um máximo de 3.750.000 ou 5% de ações representativas do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt, lembra a casa-mãe.A empresa reiterou ainda que "a efetiva concretização desta distribuição está condicionada à prévia conclusão do processo que conduzirá à admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon da totalidade das ações representativas do capital social da Greenvolt e a data a partir da qual a distribuição terá lugar será comunicada pela ALTRI em 13 de julho de 2021".

Ainda na mesma adenda, comunicada ontem ao final do dia, a papeleira informou que "a record date fixada para o dia 8 de julho de 2021 terá como referência as 17:00 (GMT, hora de fecho dos sistemas da Interbolsa) em lugar das 23:59 (GMT) previamente referidas". O preço a que as ações da nova cotada irão começar a negociar em bolsa será conhecido esta sexta-feira, dia 9 de julho.

Leia Também GreenVolt toca o sino a 13 de julho com preço do IPO entre 4,25 e 5 euros por ação

clientes bancários privados com estatuto de investidor profissional





Leia Também Altri sobe mais de 3% ainda a aproveitar boleia do IPO da GreenVolt



"investidores profissionais são aqueles que podem ser considerados como possuidores de experiência, conhecimento e perícia para tomarem as suas decisões de investimento e avaliarem devidamente os riscos a que estão sujeitos".

As ações da Altri têm estado a valorizar em bolsa – subiram 3,9% e 3,6% nas duas últimas sessões – desde a confirmação deste pagamento, na passada sexta-feira, no entanto os títulos seguem hoje a deslizar 0,18% para 5,635 euros.Para os pequenos investidores comprar ações da Altri é a única forma de poder participar no IPO da Greenvolt, uma vez que a operação está reservada a investidores qualificados. Ainda assim, além dos investidores institucionais, também ospodem participar na operação.Segundo a CMVM,

Os investidores não profissionais apenas poderão transacionar ações da Greenvolt após a estreia no mercado acionista, o que está previsto acontecer a 13 de julho.

Leia Também IPO da Greenvolt prolongado dois dias para permitir reuniões com investidores. Estreia em bolsa a 15 de julho

O período de subscrição decorre até ao próximo dia 8 de julho, sendo que as novas ações têm um intervalo de preços indicativo entre 4,25 euros e 5 euros, mas o preço de colocação final (conhecido na próxima sexta-feira) pode sair acima ou a abaixo destes valores, dependendo da procura.