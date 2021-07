Greenvolt já superou os 150 milhões do IPO antes do encerramento da operação

Leia Também IPO da Greenvolt prolongado dois dias para permitir reuniões com investidores. Estreia em bolsa a 15 de julho



A oferta tem por base um aumento de capital de 130 milhões de euros (até 30.588.235 ações), destinada a investidores institucionais, ao qual acresce uma tranche de 56 milhões em espécie, reservada aos acionistas da polaca V-Ridium, que entram com ativos na Greenvolt (11.200.000 ações).



Tudo somado - já incluindo os tais 15% de "greenshoe option" - a nova empresa da bolsa nacional poderá levantar até 205.499.998,56 milhões de euros nesta operação.



A Greenvolt, a subsidiária de energias renováveis da Altri que está a meio de um IPO (oferta pública inicial, em português), já superou os 150 milhões de euros que tinha indicado no início deste aumento de capital para levar a empresa à bolsa portuguesa, apesar de o chamadoSignifica que este montante inclui também o

A controlar esta operação, enquanto Joint Global Coordinators, estão os bancos BNP Paribas e CaixaBank, ao passo que o Santander e o JB Capital Markets serão os Joint Bookrunners, que terão o papel de colocar estes títulos junto dos investidores. A PLMJ será o conselheiro legal desta oferta e a Delloitte o auditor da GreenVolt.





A Greenvolt é uma empresa de energias renováveis, assumindo ter uma quota de 48% na biomassa. Recentemente anunciou o acordo para compra de vários ativos, em particular da Tilbury, que tem centrais de biomassa no Reino Unido. No solar e na eólica tem a ligação através da V-Ridium. O encaixe da operação será usado no crescimento nessas três áreas das renováveis: biomassa, eólica e solar.