Aposta em "cogumelos mágicos" deixou um investidor 316 milhões mais rico

Christian Angermayer gastou anos a convencer investidores céticos da promessa de substâncias psicodélicas para tratar doenças mentais. Os seus esforços foram recompensados esta semana, com 316 milhões de dólares.





É o valor da sua participação de cerca de 22% na Compass Pathway, depois das ações da empresa mais do que duplicarem de preço nos dias seguintes à oferta pública inicial realizada a 18 de setembro.





Angermayer, de 42 anos, foi o primeiro investidor da Compass, uma startup do Reino Unido que procurava a aprovação da FDA, que regula fármacos e alimentos nos EUA, para usar a sua formulação de psilocibina, o ingrediente ativo dos chamados cogumelos mágicos, para depressão resistente a tratamento.





Quando o empresário alemão colocou dinheiro na empresa em 2017, a startup valia 16 milhões de dólares. Na sexta-feira, as ações da Compass eram negociadas a 40,55 dólares às 9h33 no horário local de Nova IOrque, avaliando a empresa em cerca de 1,4 mil milhões de dólares. Angermayer comemorou o IPO com um post nas redes sociais com uma foto da sua primeira tatuagem - a estrutura molecular da psilocibina.

A very special tattoo – actually my first one ever – for a very special day… pic.twitter.com/sMLYIkAJat — Christian Angermayer (@C_Angermayer) September 18, 2020

"Mesmo antes da Covid-19, a epidemia de saúde mental avançava com força", disse Angermayer numa entrevista em junho. "Pense nisto: 350 milhões de pessoas vivem com depressão, 150 milhões dos quais são resistentes a tratamento; outros 40 milhões vivem com ansiedade, da qual podemos apenas tratar os sintomas; e 240 milhões dependem de substâncias que vão do álcool aos opioides."





Angermayer começou no setor de biotecnologia em 2000, quando deixou a faculdade para ajudar a fundar uma empresa chamada Ribopharma, que se uniu à Alnylam Pharmaceuticals três anos depois.





Investe noutras empresas de biotecnologia, robótica, fintech, blockchain e tecnologia espacial através do seu family office, o Apeiron Investment Group, que usa 500 milhões de dólares dos seus fundos pessoais e gere 300 milhões de dólares de terceiros.





O investidor apresentou os fundadores do Compass, George Goldsmith e Ekaterina Malievskaia, a Lars Wilde, que agora atua como presidente da empresa. Angermayer controla a sua participação na Compass através da ATAI Life Sciences, uma empresa de medicina psicodélica que fundou em 2018.





A ATAI procura uma variedade de tratamentos para transtornos de saúde mental, incluindo depressão, transtorno de stress pós-traumático, dependência e ansiedade usando drogas como psilocibina, R-cetamina e ibogaína. A empresa está prestes a fechar uma rodada de financiamento pré-IPO de 50 milhões de euros e estuda uma oferta pública inicial nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2021, de acordo com fontes a par dos planos.