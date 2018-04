Apple vai devolver 13 mil milhões à Irlanda em Maio

A Irlanda já chegou a acordo com a tecnológica acerca do reembolso dos 13 mil milhões decretados por Bruxelas, que considerou os benefícios fiscais concedidos por Dublin à Apple ilegais.

Reuters

O primeiro reemboolso que a Apple fará terá lugar em Maio, dezanove meses depois de Bruxelas decretar os apoios recebidos pela tecnológica ilegais, avança o Financial Times. Esta terça-feira será assinado o acordo que determinará a devolução do montante total até Setembro deste ano.

A Comissão da Concorrência, chefiada por Vestager, fixou a compensação em 13 milhões de euros, uma quantia que tem vindo a ser aprovisionada numa conta criada para o efeito e que não é movimentada. A Irlanda esperava a determinação final no Tribunal Europeu sobre a validade da decisão da Comissão, da qual o Governo irlandês discordou.

"Este é um dia muito significativo"na resolução deste assunto, declarou o ministro das Finanças irlandês, Paschal Donohoe. O ministro justifica a demora com a "complexidade" da situação e a dimensão das quantias em causa.

A decisão da Comissão Europeia foi apresentada em Agosto de 2016, tendo a comissão liderada por Vestager decido levar o Governo a tribunal no passado Outubro, numa tentativa de acelerar o processo.