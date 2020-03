O fundo soberano da Noruega terminou 2019 com uma carteira avaliada em 1,15 biliões de dólares. Conheça os investimentos do Norges Bank em 20 cotadas portuguesas.

EDP Posição no capital: 2,91%



A elétrica portuguesa é a empresa que recolhe o maior investimento do Norges Bank na bolsa portuguesa. O fundo controla 2,91% do capital, uma posição avaliada, no final de 2019, em 461,3 milhões de dólares. No final de 2018 controlava 2,19% da elétrica e a posição estava avaliada em 280 milhões de dólares. Jerónimo Martins Posição no capital: 1,05%



A Jerónimo Martins recolhe a segunda participação mais valiosa do fundo da Noruega em Lisboa. A posição do Norges Bank no capital da retalhista é de 1,05%, abaixo dos 1,28% controlados um ano antes. Galp Energia Posição no capital: 0,63%



O investimento na Galp baixou de 1,33%, no final de 2018, para 0,63%, em dezembro de 2019. Ainda assim é a terceira maior posição em termos de valor de mercado: 86,9 milhões de dólares. Nos Posição no capital: 2,74%



A operadora é uma das empresas onde o Norges Bank mais reduziu o investimento. A exposição à empresa baixou um ponto percentual para 2,74% no espaço de um ano. Investimento valia 53,5 milhões de dólares. Semapa Posição no capital: 4,27%



A Semapa é a empresa onde o fundo soberano controla uma maior percentagem de capital (4,27%). No final de 2018, a participação era de apenas 2,64%. BCP Posição no capital: 1,25%



O Norges Bank controla 1,25% do capital do banco liderado por Miguel Maya. A participação, que baixou 0,51 pontos percentuais num ano, estava avaliada em 42,9 milhões de dólares. Navigator Posição no capital: 1,36%



O investimento na Navigator manteve-se praticamente estável em 2019. O Norges Bank detinha, no final do ano passado, 1,36% do capital, que valia 39,4 milhões de dólares. Sonae SGPS Posição no capital: 1,92%



O fundo da Noruega detém uma posição de 1,92% do capital da Sonae. Participação valia 39,3 milhões de dólares, no final do ano passado. Altri Posição no capital: 2,4%



A papeleira é uma das cotadas onde o fundo detém uma participação qualificada. Controla 2,4%, uma posição avaliada em 31,4 milhões de dólares. REN Posição no capital: 1,41%



A REN é uma das 20 cotadas nacionais onde o Norges Bank detém investimentos. A posição no capital da companhia é de 1,41%, ou 28,7 milhões de dólares. EDP Renováveis Posição no capital: 0,27%



Ao contrário da EDP, a EDP Renováveis recolhe um investimento residual do Norges Bank. O fundo tem uma posição de apenas 0,27% do capital (27,8 milhões de dólares). CTT Posição no capital: 3,86%



As quedas registadas pelos CTT ao longo dos últimos meses foram aproveitadas pelo fundo da Noruega para reforçar a sua posição na empresa. Participação aumentou de 3,16% para 3,86%. Corticeira Amorim Posição no capital: 1,03%



O fundo soberano da Noruega controla 1,03% do Corticeira Amorim. Investimento aumentou em 0,65 pontos percentuais face ao final de 2018. Mota-Engil Posição no capital: 2,31%



A construtora foi alvo de um desinvestimento por parte do Norges Bank, em 2019. A posição baixou de 3,77% para 2,31%. Ibersol Posição no capital: 1,93%



O Norges Bank deixou de ter uma participação qualificada na Ibersol no último ano. O fundo controla 1,93% da empresa de restauração, uma posição avaliada em 6,24 milhões de dólares. Sonaecom Posição no capital: 0,71%



O Norges Bank detinha, no final do ano passado, um investimento avaliado em 4,9 milhões de dólares na Sonaecom, relativa a 0,71% do capital. Sonae Capital Posição no capital: 2,28%



A Sonae Capital é a empresa onde o fundo soberano mais reforçou o seu investimento durante 2019. O Norges Bank aumentou a sua posição de 0,77% para 2,28%. Pharol Posição no capital: 0,7%



O Norges Bank controlava no final de 2019 os mesmos 0,7% que detinha um ano antes. Valor da posição baixou de 469,3 para 701,8 mil dólares Impresa Posição no capital: 1%



O investimento na Impresa caiu em 2019. O fundo detinha 1% da empresa de media no final de 2019, uma participação inferior à detida em 2018: 1,64%. Sonae Indústria Posição no capital: 0,5%



O Norges Bank reduziu para menos de metade a aposta na Sonae Indústria. Posição baixou em 1,14 pontos percentuais para 0,5%. Vale 223 mil dólares.

O fundo soberano da Noruega, que é o maior investidor do mundo, detinha, no final de 2019, 1,4 mil milhões de dólares investidos em Portugal, entre ações e dívida. Este valor ficou 93,3 milhões abaixo dos 1,49 mil milhões do final de 2018, uma evolução negativa justificada pela descida do valor aplicado em títulos de dívida lusos.





Segundo a informação divulgada esta quinta-feira pelo fundo, o investimento em ações portuguesas fixou-se em 1.063,2 milhões de dólares, no final do ano, 9,3% acima do valor investido um ano antes.