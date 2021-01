Tecnológicas garantem segundo melhor ano de sempre ao fundo soberano da Noruega

O fundo soberano da Noruega registou, em 2020, o seu segundo melhor resultado de sempre, à boleia da valorização das cotadas do setor tecnológico. Num ano marcado pela pandemia, o Norges Bank, gestor do fundo que detém ações de várias cotadas portuguesas, ganhou 123 mil milhões de dólares (101,1 mil milhões de euros), revelou esta quinta-feira em comunicado. Os investimentos do fundo tiveram uma taxa de retorno de 10,9%.



"Apesar da pandemia, 2020 foi mais um bom ano para o fundo", sublinhou o governador do Banco Central da Noruega, Oeystein Olsen, em comunicado. No entanto, ressalvou, "o retorno elevado também nos recorda que o valor de mercado do fundo pode variar bastante no futuro".



Os resultados do fundo foram impulsionados pelas ações das empresas norte-americanas do setor tecnológico. Apple, Amazon, Microsoft e Tesla foram as que mais contribuíram para os ganhos. O setor tecnológico teve um retorno de 41,9% para o fundo.

Leia Também Fundo da Noruega regista maior valorização de sempre

"Este resultado deve-se, sobretudo, à pandemia, que gerou um enorme aumento da procura por produtos destinados ao trabalho remoto, à educação e ao entretenimento", ressalvou o CEO do fundo, Nicolai Tangen.



Os Estados Unidos foram o país que mais rendeu ao maior fundo soberano do mundo, com mais de 500 milhões de coroas norueguesas, o equivalente a 48 mil milhões de euros. A China representou ganhos de 100 mil milhões de coroas, ou perto de 10 mil milhões de euros. O fundo perdeu quase sete mil milhões de euros com os investimentos feitos no Reino Unido.



O Norges Bank é o maior investidor em ações do mundo. Está presente no capital de cerca de 9.200 empresas e controla perto de 1,5% da capitalização bolsista global. Marca presença no capital de diversas cotadas portuguesas, como a EDP, a REN ou a Altri. Além das ações, que representam 72,8% dos investimentos do fundo, o Norges Bank também investe obrigações e em imobiliário.