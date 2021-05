As contas do BCP e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

O Reino Unido vai avançar para a terceira fase do desconfinamento com o regresso do serviço de sala em bares e restaurantes, a reabertura de espaços culturais e a retoma das viagens ao exterior.



No domingo, o governo de Boris Johnson mostrou-se confiante na eficácia das vacinas contra a variante com origem na Índia e, apesar dos apelos de cientistas à prudência no desconfinamento, considerou não haver motivos para adiar a flexibilização prevista.



O comité científico que assessora o Governo estimou que havia uma "possibilidade realista" de que a variante fosse até 50% mais contagiosa do que a que surgiu no final de 2020 no sudeste de Inglaterra. Esta última levou a um surto de contágios e mortes no Reino Unido, obrigando o país a voltar a confinar por longo tempo em janeiro.