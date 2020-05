Ascensão dos algoritmos como heróis na recuperação das bolsas faz soar o alarme

Ari Rubenstein, fundador da prestadora de serviços digitais GTS, sabe que tem uma opinião que muitos não querem ouvir. As últimas duas décadas de expansão da entrada de computação no funcionamento das bolsas de valores, avanços esses que deixaram milhares de pessoas desempregadas e operadores de alta frequência a ser controladas por máquinas, foram responsáveis por manter os mercados a funcionar durante a atual pandemia.



Rubenstein, cuja carreira começou no ramo das "commodities" no World Trade Center, fica sem resposta quando lhe perguntam o que teria acontecido se ainda tivesse sido necessário levar um exército de operadores para Lower Manhattan em março e abril.





"Tinha criado grande incerteza e iria exacerbar ainda mais o problema", diz Rubenstein, cuja empresa já conheceu dias em que comprou e vendeu mil milhões de ações por dia, acrescentando que "se alguma vez houve dúvida de que tecnologia e inovação são o futuro de Wall Street, estamos a ver esse futuro agora".

Logo após serem salvas pelas máquinas, as bolsas tornaram-se destino do ímpeto dos investidores por qualquer ação com sinal dado pela automação, particularmente gigantes de tecnologia.



Embora tenha sido a salvação dos otimistas, diante da subida de 27% do S&P 500 em relação aos mínimos de março, é uma ascenção que desperta preocupação entre pessoas preocupadas com os trabalhadores e a desigualdade nos Estados Unidos.