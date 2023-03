Avalanche suíça faz tremer sistema financeiro europeu

Depois da queda do SVB, é agora o Credit Suisse que está a preocupar os investidores: as ações do gigante suíço deram o maior tombo de sempre em bolsa, após o principal acionista ter recusado mais ajudas à instituição. O CEO do banco garantiu que a situação é muito diferente da vivida na banca norte-americana, uma posição validada pelo banco central da Suíça, que diz estar disponí

...