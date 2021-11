Balança comercial, Ecofin e 3 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira será marcada por vários discursos de responsavéis de bancos centrais. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, irá intervir no quarto fórum do BCE sobre a supervisão bancária, com o tema "os bancos de amanhã: navegando na mudança". Ao longo deste primeiro dia do evento, vão ser vários os membros do BCE a subir ao palco para falar sobre as oportunidades e desafios que o setor bancário tem pela frente, bem como o impacto do fim das moratórias nos empréstimos às famílias e às empresas. Pelo BCE, também a economista Isabel Schnabel fará também uma intervenção numa conferência da Fed sobre diversidade e inclusão na economia, finanças e bancos centrais, que reunirá vários membros de bancos centrais. Nessa mesma conferência é aguardado o discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, depois do anúncio de que a retirada de estímulos monetários começará já no final de novembro.