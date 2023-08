Banco central da Líbia anuncia reunificação e acaba com divisão de uma década

O banco central da Líbia anunciou este domingo a sua reunificação depois de uma divisão de quase uma década devido à longa guerra civil que deu origem a duas administrações, no leste e no oeste do país.Num curto comunicado citado pela agência norte-americana de notícias AP, o banco central informa que se tornou numa "instituição soberana unificada", depois de uma reunião na capital, Tripoli, entre o governador, Sadiq al-Kabir, e o seu adjunto no leste do país, Marai Rahil.O banco disse que a reunião coroou os esforços das duas partes e marcou a unificação do banco.Segundo o comunicado, Al-Kabir e Rahil afirmaram que iriam prosseguir os esforços para resolver as repercussões da divisão ocorrida durante anos e não deram mais pormenores.O banco é o repositório de milhares de milhões de dólares em receitas petrolíferas e reservas estrangeiras, provenientes da exportação de petróleo, uma das principais atividades económicas do país.Em 2014, o banco dividiu-se seguindo a fratura política nacional, com a sede da instituição, reconhecida internacionalmente, em Tripoli, enquanto uma sucursal oriental aliada ao poderoso comandante militar Khalifa Hifter foi instalada na cidade de Benghazi.O anúncio de hoje ocorre 19 meses depois de o banco ter iniciado o processo de reunificação, liderado pela consultora Deloitte, que está também encarregue da contabilidade do banco central.