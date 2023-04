Banco central russo exclui intervenção no mercado cambial para apoiar o rublo

Leia Também Rússia vê receitas do gás e petróleo encolherem mais de 40% em março

A governadora do Banco Central da Rússia (BCR) excluiu esta quarta-feira intervir no mercado cambial para apoiar o rublo, que se desvalorizou desde o início de março em quase 10% face ao dólar e em quase 23% face ao euro."Sabemos por experiência que as tentativas de gerir a taxa de câmbio conduzem, de facto, a desvalorizações acentuadas, a crises financeiras", disse a governadora do BCR, Elvira Nabiulina, numa sessão conjunta de vários comités económicos da Duma.A chefe do Banco da Rússia observou que o regulador monetário é a favor de um mercado cambial mais estável, mas é contra a determinação administrativa da taxa de câmbio a fim de não distorcer as realidades económicas e de manter um equilíbrio entre os interesses dos exportadores e importadores.De acordo com Nabiulina, o enfraquecimento do rublo está associado a uma redução das exportações e a uma descida dos preços do petróleo.A taxa de câmbio oficial para o rublo hoje foi de 82,17 rublos para o dólar e 89,72 rublos para o euro. Em 1 de março o rublo era equivalente a 74,89 dólares e 79,51 euros.