Rublo afunda para mínimos de 15 meses e volta ao início da guerra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O rublo chegou a derrapar cerca de 3% contra o dólar esta segunda-feira, estando a negociar em mínimos de 15 meses, com os investidores a digerirem o fim de semana agitado na Rússia, com a ameaça de uma "rebelião" do grupo paramilitar Wagner.





Entretanto a moeda russa "alivia" para uma queda de 1,06%, valendo cada dólar 84,56 rublos, mantendo-se em mínimos de março do ano passado - semanas depois da invasão russa à Ucrânia. Desde o início do ano, o rublo já desvalorizou mais de 14% contra o dólar.





O Kremlin anunciou no sábado à noite que o líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, protagonista de uma tentativa de "rebelião" armada na Rússia, partirá para a Bielorrússia, assegurando que a Justiça russa não o perseguirá criminalmente nem aos seus combatentes.





Leia Também Banco central russo exclui intervenção no mercado cambial para apoiar o rublo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou como rebelião a ação do grupo, afirmando tratar-se de uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma traição, garantindo que não iria deixar acontecer uma "guerra civil" e que os responsáveis pagariam por isso.





Ao fim do dia em que foi notícia o avanço de forças do grupo Wagner até cerca de 200 quilómetros de Moscovo, Prigozhin anunciou ter negociado um acordo com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.





Antes, o chefe do grupo paramilitar acusou o Exército russo de atacar acampamentos dos seus mercenários, causando "um número muito grande de vítimas", acusações que expõem profundas tensões dentro das forças de Moscovo em relação à ofensiva na Ucrânia.