Banco de Espanha vai controlar impostos das criptomoedas

Espanha vai apertar o cerco ao mercado de criptomoedas nas próximas semanas, passando a exigir às empresas que se registem junto do banco central para criar um sistema de supervisão e controlo, incluindo ao nível tributário.





A medida, noticiada esta quinta-feira pelo jornal Cinco Días com base num aviso do Banco de Espanha, chega numa altura em que os reguladores mundiais procuram criar mecanismos de controlo e supervisão dos ativos virtuais, considerados como um potencial veículo para branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo.





Segundo o mesmo jornal, o Banco de Espanha deu conta de que pretende ter operacional, até ao final de outubro, uma base de dados dos prestadores de serviços de criptomoedas e um sistema com o registo de tudo o que diz respeito às operações com moedas virtuais, desde a venda ao armazenamento.





As novas regras abrangem todos os operadores do mercado de criptomoedas que tenham base ou centro de gestão de atividade em Espanha, independentemente da nacionalidade ou da localização dos clientes. As empresas têm ainda de reportar as operações à Agência Tributária, com as operações com criptomoedas a serem sujeitas ao pagamento de impostos.