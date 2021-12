Banco de Inglaterra surpreende com subida dos juros para 0,25%. É a primeira vez na pandemia

comité de política monetária do Norges Bank aumentar a taxa de depósito à vista para 0,50%, de 0,25%, a sua segunda subida em três meses, tal como previsto por 20 dos 22 economistas inquiridos pela Reuters e de acordo com o plano do próprio banco central.





Sahap Kavcioglu

O Banco de Inglaterra decidiu subir as taxas de juro de referência para 0,25%. É um aumento de 0,15 pontos percentuais, numa decisão que foi apoiada por oito dos nove membros do Comité de Política Monetária (CPM) britânico e que está a surpreender os mercados. Esta é a primeira subida desde o início da pandemia.O Comité deliberou ainda, por unanimidade, a manutenção de compra de títulos, financiada pela emissão de reservas do banco central, em 20 mil milhões de libras. O organismo decidiu ainda manter, o programa de 875 mil milhões de libras, de compra de dívida soberana britânica, assim como a "bazuca" de compra de ativos de 896 mil milhões de libras.O banco central reviu ainda em baixo a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, no último trimestre deste ano, dos 1% previstos na última reunião que ocorreu em novembro, para 0,6%. De acordo com a primeira estimativa trimestral do gabinete de estatística do Reino Unido, o PIB britânico subiu 1,3% no terceiro trimestre de 2021.O banco central espera ainda que a inflação permaneça em torno dos 5% durante a maior parte do período de inverno, e atinja os 6% em abril de 2022, um valor pressionado pelo aumento da despesa pública e pela subida do preço do gás no mercado grossista.Esta quinta-feira foi ainda a vez de oPor sua vez, na Turquia, a instituição financeira liderada porvoltou a seguir a política adotada nos últimos meses e reduziu a taxa de juro de referência em 1 ponto percentual para 14%, apesar do galopar da inflação no país.Estas descidas nas taxas de juro têm pressionado a lira turca, que caiu mais de 40% em relação ao dólar desde que o banco central começou a cortar as taxas de juro em setembro.(Notícia atualizada)