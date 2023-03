Banco do Japão mantém política monetária na última reunião presidida por Kuroda

Leia Também Juros no Japão serão lentos, mas volatilidade é global

O Banco do Japão (BOJ) decidiu hoje manter intacta a política monetária, naquela que foi a última reunião presidida pelo atual governador Haruhiko Kuroda (na foto).O banco central anunciou, em comunicado, que vai prosseguir com as principais medidas da estratégia de estímulo alargado, que inclui taxas de juro ultra baixas e controlo dos rendimentos das obrigações de longo prazo, por decisão unânime do conselho de política monetária do banco, cuja reunião de dois dias terminou na quinta-feira.O anúncio surge no mesmo dia em que o parlamento japonês confirmou a nomeação de Kazuo Ueda como sucessor de Kuroda a partir de abril.