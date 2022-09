Bankinter vai oferecer primeiro fundo de investimento em Portugal no metaverso

O Bankinter vai lançar um fundo de investimento centrado na indústria que vai desenvolver o metaverso - será o primeiro em Portugal. O fundo admite aplicações a partir dos 100 euros e propõe aos investidores um horizonte mínimo de investimento de cinco anos.A gestora de ativos Edmond de Rothschild criou um fundo para o banco espanhol que deverá ter uma dimensão global e multissetorial, não se focando apenas na tecnologia, mas investindo em setores com potencial de longo prazo.Os investidores vão ter acesso a três setores particulares que fazem parte da indústria. O primeiro é interface humano, que abrange as empresas cuja tecnologia inclui dispositivos como realidade virtual e aumentada, metaplataformas ou equipamentos inteligentes, com títulos como a Sony, Nvidia, TSMC e Apple. O segundo é infraestrutura, com um foco na conectividade, como WiFi, serviços de "cloud" ou centros de dados, com empresas como a Akamai, Verizon ou OVH.Por último, experiências e novos casos de uso, como empresas que oferecem ferramentas de software e financiamento, seguros cibernéticos, vídeojogos, ferramentas de design, motores de mapeamento geoespacial 3D, gamificação, bens de consumo de luxo, entre outros. Entre os títulos está a gigante de luxo, LVMH, mas também a Alphabet ou, nos seguros, a Axa."O banco lança um fundo de investimento centrado nos setores relacionados com o metaverso, numa ótica de investimento de médio/longo prazo, diversificando desta forma os portfólios dos nossos clientes", revela Vítor Pereira, diretor de produtos, CRM, marketing e canais digitais.

O fluxo económico estimado pela Edmond de Rothschild, com base em relatórios sobre a indústria do metaverso, como o ReportLinker, é de 759 milhões de dólares (aproximadamente o mesmo valor em euros) em 2026, face aos 107 milhões registados em 2020, em volume de negócios global.



O metaverso combina realidade virtual e aumentada com experiência real. A estimativa de alguns especialistas é que a dimensão deste mercado cresça 867% no período de 2021 a 2024.