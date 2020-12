Banqueiros portugueses dão cartas lá fora

Portugal é conhecido por ter dos melhores treinadores de futebol do mundo. Mas não é apenas no desporto que dá cartas. Também na banca são vários os casos de sucesso ao longo dos últimos anos, lá fora. O país tem banqueiros a ocupar cargos de topo em instituições financeiras de peso, seja no Santander, HSBC, Goldman Sachs ou, mais recentemente, no Credit Suisse. António Horta Osório será o primeiro estrangeiro a ocupar a cadeira de “chairman” num dos maiores bancos do mundo.

