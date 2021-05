BCE afasta redução do PEPP no terceiro trimestre

Christine Lagarde (na foto), presidente do BCE, já garantiu que o programa de compras pandémico PEPP é para manter, pelo menos, até março de 2022. E, num momento em que vários bancos, como o Goldman Sachs e o Morgan Stanley, têm vindo a projetar uma redução de estímulos, outros dois membros do BCE vieram a público afastar a possibilidade de o ritmo de compras do programa pandémico ser reduzido a partir do terceiro

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...