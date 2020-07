BCE avisa bancos: Euribor pode acabar

A taxa interbancária “overnight” do Banco Central Europeu (BCE), a Ester (€STR) vai passar a publicar valores para vários prazos, posicionando-se como uma taxa de referência no mercado e uma alternativa para substituir a Euribor. O banco central diz que a reforma do indexante está atrasada e avisa que os bancos devem preparar um plano de contingência para um cenário em que a Euribor desapareça.





