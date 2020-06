Este ano, o BCE comprou 1,86 mil milhões de dívida pública nacional ao abrigo deste programa. A continuar neste ritmo, prevê-se que no final do ano a instituição europeia tenha adquirido 4,5 mil milhões de dívida portuguesa.



Outros 4,150 mil milhões de euros foram adquiridos entre janeiro e maio deste ano, no âmbito do novo Programa de Compra de Emergência Pandémica (PEPP, na sigla em inglês), criado para almortecer o impacto económico provocado pelo novo coronavírus. Se a média mensal de compras se mantiver estável neste patamar, no final de 2020 o BCE acumulará um gasto de 18 mil milhões.



Do montante total definido para o PEPP (750 mil milhões), sabe-se que já se gastaram 234,7 mil milhões, com compras semanais médias de 23 mil milhões de euros. A este ritmo, prevê-se que o dinheiro se esgote até outubro deste ano, pelo que deverá ser reforçado na reunião de política monetária do BCE marcada para a próxima quinta-feira.



Se as estes dois programas juntarmos as compras relativas ao programa SMP (Securities Market Programme), que esteve em vigor entre 2010 e 2012, e que totalizou 3,9 mil milhões de euros para as obrigações de Portugal, o BCE acumula uma compra de 51,098 mil milhões de títulos da dívida portuguesa.



Segundo o BCE, até ao final de abril deste ano o banco central detinha 18,5% do endividamento português.



Se tivermos em conta o volume de compras do PSPP e do PEPP, a maior fatia de compras vai para a dívida alemã, que no acumular de ambos os programas já arrecadou 587,245 mil milhões de euros. Só este ano, ao abrigo do PEPP, o BCE comprou 46,749 mil milhões de dívida germânica. Na tabela dos que venderam maiores montantes de dívida segue-se Itália (433,598 mil milhões), França (299,544 mil milhões) e Espanha (298,362 mil milhões).

