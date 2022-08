BCE será “relutante” em usar mecanismo para proteger Itália

Mario Draghi, o ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) que foi chamado a liderar o governo de Itália para garantir estabilidade política, acabou por estar no centro de uma nova crise. Sem apoio, deixou o cargo e o país aguarda, a 25 de setembro, a realização de novas eleições que poderão fazer subir ao poder a extrema-direita com o apoio do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, de volta ao Senado, regresso ontem anunciado.



