Bitcoin sobe e desce à medida das palavras de Musk

Justificou esta decisão com as questões ambientais que a mineração de bitcoin levanta. Ainda assim, menos de um mês antes, o líder da Tesla elogiou o impacto ambiental desta criptomoeda, concordando com um “tweet” de Jack Dorsey, dono desta rede social, que disse que a bitcoin “incentivava a energia renovável”. Agora, a opinião de Musk mudou drasticamente.





