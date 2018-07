Bitcoin sobe mais de 7% e recupera de mínimo do ano

A bitcoin está a subir 7,27% para 6.328,4023 dólares, esta é a subida mais pronunciada desde meados de Maio, segundo a Bloomberg. Esta subida não está isolada. Os maiores tokens – ripple, ethereum, e litecoin – também estão a subir entre 5% e 9%, adianta a agência.

Estas subidas surgem como um travão das quedas registadas nos últimos tempos. No caso da bitcoin esta é a primeira sessão em cinco dias em que a criptomoeda sobe. E desde que o ano começou, acumula uma queda de cerca de 50%.

Esta semana poderá trazer novas directrizes para este mercado, já que na quarta-feira, 4 de Julho, os reguladores britânicos vão estar no Parlamento a explicar quais são as oportunidades e os riscos das criptomoedas, segundo a Bloomberg.

O recente desempenho das criptomoedas tem elevado os receios dos investidores, com alguns especialistas a realçaram que este comportamento traz memórias. A ascensão meteórica da bitcoin no ano passado fez com que muitos observadores a considerassem uma das maiores febres especulativas da história. A queda da criptomoeda em 2018 pode ajudar a consolidar o seu lugar nos livros de recordes de bolhas financeiras. Há mesmo quem diga que o desempenho recente da bitcoin a aproxima das dotcom, cuja bolha rebentou no início dos anos 2000.