BMW, Telefónica e BBVA vão abandonar o Stoxx 50 na próxima revisão

Dow Jones anunciou que três novas empresas se iam juntar ao índice que reúne as 30 maiores cotadas, a partir de setembro. Isto porque a Apple vai descer 17 lugares no ranking das mais influentes, após o seu "stock split".

Assim sendo, a Salesforce.com vai substituir a Exxon Mobil, a Amgen vai ocupar o lugar da Pfizer e a Honeywell International vai entrar para o lote das 30 mais influentes no lugar da Raytheon Technologies. As alterações irão ter lugar na abertura de Wall Street, no dia 31 de agosto.





Na próxima revisão anual da composição do índice Stoxx 50, que agrupa as cinquenta maiores cotadas da Europa, as espanholas Telefónica e BBVA, bem como a alemã BMW ou o banco francês Société Générale, irão abandonar o barco, uma vez que a sua capitalização de mercado sofreu uma derrocada com a atual pandemia.Esta é a conclusão de uma estudo do banco de investimento espanhol Sabadell, que antecipou algumas das mudanças que poderão ocorrer no índice pan-europeu.No lugar destas empresas mencionadas, entrarão outras, como a Prosus, a Adyen, a Vonovia e a Pernod Ricard. As alterações terão lugar no próximo dia 18 de setembro.De acordo com a análise do Banco Sabadell, estas alterações vão refletir a "forte volatilidade e debilidade de alguns setores", como o financeiro, das telecomunicações ou de fabricantes automóveis, e a força de outros setores, como o tecnológico ou comércio eletrónico.Também o norte-americano

Com a divisão das ações da Apple, em que um título passa a ser partido em quatro, a classificação da empresa deverá cair do primeiro lugar para o décimo sétimo lugar.



A média do índice Dow Jones é ponderada pelo preço das ações, o que significa que os títulos com o maior valor têm maior ponderação. Já o S&P 500, por outro lado, é baseado na capitalização de mercado, pelo que não irá sofrer qualquer alteração.