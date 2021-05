Bota que marcou o golo da final do Euro'16 foi convertida em NFT. E está a ser leiloada pelo próprio Éder

Leia Também A criptoeconomia que transforma água em dinheiro

O internacional português Éder Lopes aderiu ao mundo dos "non-fungible tokens" (NFT), tendo colocado em leilão uma versão digital da bota com que marcou o golo da final do Campeonato da Europa de futebol de 2016 contra França, e que deu a vitória do troféu a Portugal. Para além do avançado, também o defesa José Fonte se estreou neste mundo digital. Parte da receita atingida com as vendas dos itens digitais que ambos os atletas colocaram à venda vai para instituições sociais.O leilão arrancou hoje, na plataforma OpenSea, através da rede de "blockchain" Ethereum, pelo que é necessário possuir a sua moeda digital adjacente, a ether, para adquirir os bens leiloados. Para além da bota do golo da final , estão a ser leiloados outros itens digitais referentes a ambos os jogadores.Em comunicado, José Fonte, atual capitão do Lille, primeiro classificado do campeonato francês, diz que entrou no mundo dos NFT por ser "algo que está muito 'trendy', sobretudo nos EUA, e pela conexão que podemos ter com os nossos fãs, pela autenticidade que tem". "É engraçado, porque tens uma obra de arte digital acerca de ti, e não é todos os dias que podes dizer isso. Estou entusiasmado e espero que as pessoas gostem do resultado", acrescenta.Éder, atualmente ligado aos russos do Lokomotiv de Moscovo, afirma que "é um mundo novo, que tem evoluído bastante e que nos dá a oportunidade de estarmos ligados aos adeptos do futebol e de recordar uma grande conquista".Parte da verba obtida no leilão de cada uma das peças reverterá para instituições de solidariedade e comunitárias. Éder beneficiará a PAJE - plataforma de apoio a jovens ex-acolhidos. No caso de José Fonte, o foco será a comunidade de Penafiel, de onde é natural, indo doar verbas aos Bombeiros Voluntários, ao ERPI – Estrutura Residencial para Idosos de Penafiel, e a APADIMP - Associação de Pais e Amigos dos Diminuídos Mentais de Penafiel.Neste lançamento digital estão a ser leiloadas dez edições numeradas da bota direita do Éder que marcou o golo da final do Euro, em versão 3D digital e assinadas pelo jogador, dez edições numeradas de uma ilustração digital que representa o caminho percorrido pelo José Fonte até ao título no Euro, assinadas pelo jogador e uma representação da bota do Éder que dará direito ao item digital mais a própria bota que usou quando marcou o golo que deu o título a Portugal.Um "token" não fungível (NFT) é um tipo de "token" criptográfico numa "blockchain", que representa um ativo exclusivo. Podem ser ativos totalmente digitais ou versões tokenizadas de ativos do mundo real. Como os NFTs não são intercambiáveis entre si, eles podem funcionar como prova de autenticidade e de propriedade no âmbito digital.