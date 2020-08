Buffett aposta 6 mil milhões de euros no Japão

O milionário Warren Buffett, dono da Berkshire Hathaway, anunciou no dia do seu 90.º aniversário que a sua empresa adquiriu uma fatia ligeiramente superior a 5% de cada uma das cinco maiores empresas da bolsa japonesa, uma compra que, tendo em conta os valores de fecho de sexta-feira, rondará os 6,25 mil milhões de dólares.





As empresas em causa são a Itochu, a Marubeni, a Mitsubishi, a Mitsui e a Sumitomo. A Berkshire revelou ainda ter adquirido estas participações ao longo de um período de 12 meses através de compras regulares na bolsa de Tóquio.





A casa de investimento de Buffett diz que pretende manter estas participações no longo prazo e que poderá aumentar a percentagem que detém em cada uma destas empresas até um máximo de 9,9%, dependendo dos preços. A partir desta fasquia, a Berkshire Hathaway diz que só avançará com mais compras se tiver a aprovação do conselho de administração da empresa em causa.





A Berkshire faz o paralelo desta aquisição com outras que tem mantido ao longo do tempo, em empresas como a Coca-Cola, American Express e Moody’s.





"Fico radiante por a Berkshire Hathaway participar no futuro do Japão, e também com as cinco empresas que escolhemos para investir", diz Buffett.



Warren Buffett fez este domingo, 30 de agosto, 90 anos. E, conforme escreve a Yahoo Finance, "a sua impressão digital é maior do que alguma vez tinha sido". Recebe hoje mais telefonemas de presidentes executivos, políticos e líderes do que acontecia anteriormente. E cada movimento que o seu fundo de investimentos Berkshire Hathaway faz é absorvido com atenção.