Buffett comprou participação de mil milhões na Activision semanas antes da compra pela Microsoft

A Berkshire Hathaway, o conglomerado controlado por Warren Buffett, adquiriu uma participação que rondará os mil milhões de dólares – cerca de 880,5 milhões de euros – na Activision Blizzard, semanas antes do anúncio de que a empresa de videojogos ia ser comprada pela Microsoft.A Microsoft anunciou em janeiro que vai comprar a Activision Blizzard por um montante de 95 dólares por ação, estimando-se que a compra possa totalizar 68,7 mil milhões de dólares. Caso seja este o valor total do negócio, este poderá tornar-se no maior negócio do setor da tecnológica. Pelo menos para a Microsoft, será a maior compra já feita pela empresa, ultrapassando a compra da rede social profissional LinkedIn, em 2016, por 28,1 mil milhões de dólares, até aqui a maior compra feita pela empresa.A informação consta de um formulário enviado ao regulador de mercado norte-americano, a SEC, nota o Financial Times. A participação na Activision, que controla franquias de jogos como ‘Call of Duty’ ou ‘World of Warcraft’, resulta da compra de 14,7 milhões de ações.Ainda assim, não é claro se a compra desta participação foi feita por Warren Buffett, conhecido como o oráculo de Omaha, ou se foi feita por Todd Combs ou Ted Weschler, responsáveis pelos investimentos de Buffett.No final do ano passado, a participação estava avaliada em 975 milhões de euros. Feitas as contas tendo em conta a cotação de fecho desta segunda-feira, de 81,5 dólares por ação, a participação na Activision rondará agora os 1,2 mil milhões de dólares.