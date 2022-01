Microsoft em rota para comprar Activision Blizzard. Ações de videojogos disparam

Activision Blizzard, que é a responsável por jogos como Call of Dudy, Candy Crush e Warcraft.O acordo, que já terá sido validado por ambas as partes, determina a compra de capital com o valor de 95 dólares por ação, até um montante total estimado de 68,7 mil milhões de dólares (60,4 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual). A operação deverá estar concluída até 2023.

Leia Também Electronic Arts vai comprar estúdio de jogos Playdemic por 1,4 mil milhões de dólares

"Ao longo de muitas décadas, os estúdios e as equipas que compõem a Activision Blizzard deram inúmeras alegrias a milhões de pessoas no mundo inteiro. Estamos muito empolgados por poder trabalhar com as pessoas incríveis, talentosas e dedicadas da Activision Blizzard", sublinhou Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, em comunicado. "Quando o negócio estiver concluído, ofereceremos o maior número possível de jogos da Activision Blizzard em Xbox e PC Game Pass".Por outro lado, na pré-abertura do mercado, as ações da Microsoft caíam 1,2%.