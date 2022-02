Compra da Activision é “um grande passo” para o metaverso, garante CEO da Microsoft

Em entrevista ao Financial Times , o CEO da Microsoft, Satya Nadella, comentou pela primeira vez a multimilionária aquisição da Activision Blizzard. Quando estiver concluída, a aquisição poderá atingir os 68,7 mil milhões de dólares e tornar-se na maior operação já feita no setor da tecnologia.Ao FT, Nadella avança que a compra da Actisivion Blizzard, a empresa responsável por jogos como ‘Call of Duty’ ou ‘Overwatch’, representa um papel central para o futuro das interações online, já a pensar no metaverso.Ao aumentar as capacidades da empresa na vertente de jogos, defende o CEO da tecnológica, isso ajudará "a democratizar a criação de jogos, que hoje é feita apenas no contexto do entretenimento"."O metaverso é essencialmente sobre a criação de jogos. É sobre a capacidade para colocar pessoas, locais e coisas numa máquina física e depois fazer com que toda a gente, os lugares e as coisas se relacionem uns com uns outros na máquina", acrescentou. "Podemos começar a sonhar que, através destes metaversos, posso estar literalmente no jogo, tal como posso estar numa sala de reuniões", apontou Satya Nadella.A compra da Activision Blizzard será a maior aquisição já feita pela Microsoft. Até aqui, a compra do LinkedIn, em 2016, por 28,1 mil milhões de dólares, era a maior compra realizada pela tecnológica de Redmond.