Caixa BI aumenta preço-alvo da Altri com retorno potencial de quase 50%

Os analistas do Caixa Banco de Investimento (BI) aumentaram o preço-alvo atribuído à Altri, conferindo-lhe um retorno potencial para os próximos 12 meses de 47,2% face à cotação de fecho da última sessão, de acordo com uma nota a que o Negócios teve acesso.Agora, o banco de investimento reviu em alta o preço-alvo de 7,60 euros para os 7,80 euros por ação, que compara com os 5,30 euros com ...